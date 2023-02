«Tu vas fermer ta g*****» : L’incroyable «réponse» de Neymar à Mbappé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Kylian Mbappé s’est fait remarquer mardi en invitant ses coéquipiers à bien se reposer et bien manger avant le huitième de finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich, Neymar a répondu à sa manière à son coéquipier en participant à un tournoi de poker au lendemain de la défaite du PSG, avant de filer tard dans la soirée dans un fast-food de la capitale. Pour Daniel Riolo, il n’y a aucun doute sur le message envoyé par l’international auriverde.

Nouvelle polémique pour Neymar. Au lendemain de la défaite du PSG contre le Bayern Munich (0-1) en Ligue des champions, le Brésilien est apparu mercredi autour d’une table de l’European Poker Tour de Paris, une parenthèse poker qui s’est poursuivie jusque tard dans la soirée puisque l’attaquant est retourné au Hyatt Regency, un hôtel de luxe parisien, pour disputer un autre tournoi. Accompagné de ses amis, Neymar a ensuite pris la direction d’un McDonald’s . Difficile de ne pas y voir une réponse à la sortie de Kylian Mbappé, remobilisant les troupes mardi soir au micro de Canal + en vue du huitième de finale retour de Ligue des champions.

Après la sortie de Mbappé, Neymar file au McDo après une soirée poker

« Il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé. Que chacun mange bien, dorme bien », lâchait un Kylian Mbappé surmotivé. Des conseils que Neymar n’a pas jugé bon d’écouter, alors que l’hygiène de vie de la star auriverde est un sujet récurrent depuis sa signature au PSG à l’été 2017. Présent dans l’émission Estelle Midi , Daniel Riolo estime que le numéro 10 parisien envoie un message clair à Kylian Mbappé.

«Cirque PSG» : Neymar file au McDo, il craque complètement https://t.co/yq2uevcL3z pic.twitter.com/6PHwlLqmmV — le10sport (@le10sport) February 16, 2023

« Voilà ce que je te réponds, ferme ta g***** maintenant »