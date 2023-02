Neymar fait halluciner tout le monde, ça tourne au ridicule

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au lendemain de la défaite du PSG contre le Bayern Munich, Neymar a été aperçu du côté de l'Hyatt Regency, un hôtel de luxe parisien, en train de participer à un tournoi de poker. La soirée du Brésilien ne s’est pas arrêtée là puisque ce dernier s’est ensuite rendu dans un fast-food de la capitale avec plusieurs amis. De quoi susciter de nombreuses réactions, surtout après la sortie remarquée de Kylian Mbappé.

« Il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé. Que chacun mange bien, dorme bien. » Au sortir de la défaite du PSG face au Bayern Munich (0-1) mardi en huitième de finale aller de la Ligue des champions, Kylian Mbappé surprenait avec cette sortie explicite à l’encontre de ses coéquipiers. Difficile de ne pas y voir un sous-entendu visant Neymar, dont l’hygiène de vie laisse à désirer depuis sa signature dans la capitale, au point que certaines de ses soirées à son domicile de Bougival ait fait l’objet de plaintes de son voisinage. Et la dernière sortie du Brésilien ne va rien arranger.

Mbappé remobilise les troupes, Neymar file au McDo

Mercredi, Neymar s’est rendu à une partie de poker à l'Hyatt Regency, un hôtel de luxe parisien. Une escapade autour d’une table de l’European Poker Tour qui s’est prolongée tard dans la soirée puisque l’attaquant, qui a rapidement été éliminé de l'épreuve, a disputé un autre tournoi dans la foulée. On repassera donc pour la bonne nuit de sommeil conseillée par Kylian Mbappé, mais également pour les conseils diététiques de l’attaquant français, Neymar ayant fini dans un fast-food de la capitale après sa partie de poker.

« Neymar a pris 2 menus CBO et 1 Happy Meal »

Aperçu au McDonald’s avec plusieurs de ses amis comme on a pu le découvrir dans une story Instagram de l’un d’eux, Neymar fait aujourd’hui l’objet de nombreuses critiques et railleries dont le joueur et le PSG se seraient bien passés dans le contexte actuel, l’écurie parisienne restant sur trois défaites d’affilée. « Neymar a pris 2 menus CBO et 1 Happy Meal », a-t-on pu lire sur le compte Twitter de Mon Petit Gazon , célèbre jeu de ligues virtuelles. « Selon Foot Mercato, le Happy Meal c’était avec des tomates cerises et pas des frites, le Brésilien étant sensible aux conseils prodigués par Kylian Mbappé », s’est amusé pour sa part Romain Canuti, journaliste au Phocéen .

