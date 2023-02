«Police», «fiesta»... Il balance sur Neymar

Amadou Diawara

Résidant à Bougival, Neymar ne serait pas le meilleur des voisins. En effet, la star brésilienne du PSG multiplierait les soirées bruyantes à son domicile, ayant nécessité l'intervention de la police et du maire de la ville. Interrogé ce samedi, un voisin de Neymar a confié qu'il organisait des « fiesta(s) en pleine semaine jusqu'à 6h du mat».

Les voisins de Neymar se sont révoltés. Alors que la star du PSG organiserait des fêtes bruyantes à son domicile, la police et le maire de Bougival auraient été appelé à la rescousse. Lors d'un entretien accordé aux Grandes Gueules sur RMC Sport , un voisin de Neymar a témoigné.

«Toute la sélection brésilienne a débarqué chez Neymar»

« C’est marrant que ça soit celle-là qui sorte (l'anniversaire de Neymar le week-end dernier, ndlr), parce que honnêtement c’était la plus soft, ce n’était ‘que’ jusqu’à 23h45, ce n’est pas dérangeant. Mais depuis que je suis là, il y en a eu quatre ou cinq, et à chaque fois c’est une fiesta jusqu’à 5h ou 6h du matin. La dernière en date avant celle-là, c’était après le match Brésil-Tunisie au Parc des Princes (le 27 septembre 2022, ndlr), où à 23h toute la sélection brésilienne a débarqué chez Neymar. Et là c’était fiesta en pleine semaine jusqu’à 6h du mat. Et je n’étais même pas invité (rires) » , s'est amusé Valentin, avant d'en rajouter une couche.

