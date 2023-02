PSG : Débordements chez Neymar, la police est appelée

Thibault Morlain

Le 5 février dernier, Neymar a eu 31 ans. Si le joueur du PSG a célébré cela dans un restaurant, le samedi, cela n'aurait été que le premier round. En effet, le lendemain, le Brésilien aurait remis cela chez lui et cette fois, la fête aurait été plus poussée. Au point d'agacer le voisinage, qui n'a pas hésité à appeler les forces de l'ordre.

Habitué aux grosses soirées pour fêter son anniversaire, Neymar était cette fois calme en 2023 pour ses 31 ans. En effet, si le Brésilien avait réuni ses proches et certains de ses coéquipiers dans un restaurant, la soirée aurait été loin d'être démesurée selon les différents échos. Mais voilà que Neymar ne se serait pas arrêté à un simple dîner dans un restaurant pour son anniversaire.

Le PSG a déjà une solution pour ce flop du mercato https://t.co/OPlcTk8LRN pic.twitter.com/BaVFtx3ebJ — le10sport (@le10sport) February 10, 2023

« Depuis 15 heures, c’est la java et c’est pas fini »

En effet, le dimanche, Neymar aurait continué la fête chez lui pour ses 31 ans. Et visiblement, cette fois, c'était loin d'être mesuré. Comme le rapporte Le Parisien , sur un groupe Facebook entre habitants de Bougival, où réside Neymar, de nombreux messages sont échangés : « Attention les voisins, ça sent la fête chez Neymar ! », « Depuis 15 heures, c’est la java et c’est pas fini ».

Les voisins de Neymar remontés

La colère n'aurait fait que grimper chez les voisins de Neymar, agacés par le bruit. Ainsi, selon le quotidien régional, la police municipale et la police nationale auraient été alertées. Il aurait alors été expliqué que la soirée du numéro 10 du PSG devait s'arrêter à 21h, mais une habitante explique avoir entendu « Joyeux anniversaire » aux alentours de 23h45.