Mbappé - Messi : Il annonce une catastrophe au PSG

Amadou Diawara

Ce samedi après-midi, le PSG va se frotter à l'AS Monaco sur la pelouse du Louis II sans Kylian Mbappé et Lionel Messi. Avant le coup d'envoi de ce choc, Caio Henrique a affirmé que ses coéquipiers et lui voulaient créer la surprise face au club parisien, et le titiller dans la course au titre en Ligue 1.

Sans Kylian Mbappé et Lionel Messi, blessés, le PSG a la lourde tâche de se frotter à l'AS Monaco au stade Louis II ce samedi après-midi. A 10 points de leur adversaire du jour en Ligue 1, les Monégasques peuvent réaliser une belle opération en cas de victoire. Conscient de la situation, Caio Henrique a affirmé que ses partenaires et lui voulaient créer l'exploit face au PSG.

L'AS Monaco veut battre le PSG

« Nous nous battons pour les places européennes et nous sommes proches des premières équipes de Ligue 1. Nous avons des matchs très importants à venir. Maintenant, nous jouons contre le PSG, qui est un match très important. Si nous pouvons remporter la victoire, ce sera parfait, car cela nous permettra de rester en haut. Le club a également des objectifs ambitieux et nous, les joueurs, voulons jouer la Ligue des champions. Si nous gagnons, nous serons plus proches de ça » , a déclaré Caio Henrique lors d'un entretien accordé à AS .

L'AS Monaco pense au titre