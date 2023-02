Rien ne va plus à Paris, il met un coup de pression aux stars du PSG

Amadou Diawara

Depuis la reprise post-Coupe du Monde, le PSG n'y est plus du tout, ayant essuyé ses trois premières défaites de la saison en 2023. Alors que son équipe enchaine les contre-performances, Christophe Galtier a tenu à remobiliser ses troupes. Et à en croire le PSG, les joueurs parisiens seraient toujours à fond derrière leur entraineur.

A la fin de la dernière saison, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de se séparer de Mauricio Pochettino, et ce, pour le remplacer par Christophe Galtier. Dès sa signature, le technicien français a imposé sa patte, mettant en place une défense à trois.

«Il a beaucoup d'impact sur l'équipe»

S'il a fait forte impression lors de la première partie de saison avec de bons résultats, Christophe Galtier vit une période très compliquée depuis la reprise post-Coupe du Monde. En effet, les joueurs du PSG ne sont plus du tout dans leur assiette, ayant essuyé leurs trois premières défaites de la saison en 2023. Malgré tout, Christophe Galtier n'aurait pas été lâché par son vestiaire et serait toujours l'homme de la situation pour gérer les stars du PSG.

«Le groupe, via ses cadres, lui a répondu qu'il le suivait»