«Ils sont largués», le PSG peut craindre le pire

Après une excellente première partie de saison, le PSG connaît un début d’année beaucoup plus compliqué. Invaincu jusque-là, le club de la capitale a déjà connu 3 défaites en 2023, dont la dernière en date contre l’OM mercredi en Coupe de France. Et cette situation inquiète Édouard Cissé.

Cissé inquiet pour le PSG

« C'était la grande surprise. On savait qu'ils pouvaient le faire, mais le tenir autant, bravo. Pendant soixante-dix minutes, ils ont été très, très bons. Les vingt dernières, ils ont un peu souffert, mais les soixante-dix premières ont été impressionnantes. Je pense que les Parisiens ont cru ça aussi. Ils ont voulu faire le dos rond, mais Marseille a continué, Marseille a très bien joué, très bien ressorti le ballon, agressé Paris. Le PSG n'a pas pu mettre en place son jeu. Avec un but à la 45e + 2, tu te dis que ça va être compliqué. Mais en fait, l'OM a repris de la même façon. C'était bluffant. Ils se sont mis le public dans leur poche. C'était un beau match », lance l’ancien milieu de terrain dans les colonnes de L’Equipe .

