«Il ne respecte personne», Neymar en prend plein la figure

Enfin lâché par son corps, Neymar sera l’une des armes principales du PSG mardi prochain face au Bayern Munich. En attendant, la vie continue pour le Brésilien qui vient de fêter ses 31 ans, ce qui n’a pas plu à certains de ses voisins qui auraient même appelé la police. Daniel Riolo n’a pas manqué l’occasion de se mêler de cette affaire.

De retour sur les terrains lors du match face à l’OM, Neymar s’est montré en jambes. Même s’il est coupable sur le second but encaissé par le PSG, l’international brésilien a été le joueur parisien le plus dangereux, une bonne nouvelle pour Paris qui devra faire sans Kylian Mbappé mardi prochain en Ligue des Champions.

Des voisins se sont plaints

Si les pépins physiques semblent écartés pour Neymar, l’attaquant du PSG continue de faire des siennes au niveau extra sportif. Comme le rapporte Le Parisien, certains habitants de Bougival, ville où il réside, se seraient plaints du bruit dans la maison de Neymar lors de son anniversaire, jusqu'à appeler la police.

PSG : Mbappé va briser une énorme promesse du Qatar https://t.co/UkJGz20NHf pic.twitter.com/Vvn3pxhrR8 — le10sport (@le10sport) February 10, 2023

Riolo se paye encore Neymar