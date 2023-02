Messi et Neymar n’ont pas leur place à l’OM, l’annonce qui va choquer le PSG

Arthur Montagne

Mercredi soir, l’OM a dominé le PSG en huitième de finale de la Coupe de France (2-1). Un match largement dominé par les Marseillais qui ont mis un très gros impact à l’inverse des Parisiens. Une situation qui fait dire à Daniel Riolo qu’aucun joueur du PSG ne serait titulaire à l’OM, pas même Lionel Messi et Neymar.

Mercredi soir, le PSG se déplaçait au Vélodrome en huitième de finale de la Coupe de France. Et les Parisiens on chuté, dominés par l’OM qui a étouffé les joueurs de Christophe Galtier. A tel point qu’après le match, Daniel Riolo estime qu’aucun joueur du PSG présent sur la pelouse mercredi n’aurait sa place de le onze de départ de l’OM. Pas même Lionel Messi et Neymar.

EXCLU du 10 Sport : Nantes veut prolonger Kombouaré ! pic.twitter.com/2cz7ZctbYG — le10sport (@le10sport) February 9, 2023

«Il n’y a plus le très haut niveau»

« Tout ce qu’on voit du PSG, toutes la carences, ce qu’on dit à longueur de semaine sur les deux attaquants (Messi et Neymar) qui sont cramés. Ils sont capables de fulgurances mais il n’y a plus rien en eux, il n’y a plus le très haut niveau. Tu prends le match de ce soir... Il y a 10 ans, je disais qu’il n’y avait pas un Marseillais qui pouvait s’asseoir sur le banc du PSG. Ça agaçait les Marseillais, qui disaient qu’il y avait Payet », explique l’éditorialiste de RMC au micro de l’ After Foot .

«Il n’y a pas un Parisien titulaire dans l’équipe de l’OM»