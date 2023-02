PSG : Discussion au sommet entre Macron et l’Emir du Qatar

Thibault Morlain

Présent dans les tribunes du Parc des Princes pour assister à la rencontre de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich, l’Emir du Qatar devait rencontrer Emmanuel Macron ce mercredi. Mais de quoi ont bien pu parler les deux chefs d’Etat lors de cette entrevue ? Des précisions ont été apportées à ce sujet.

Quelques heures avant le choc entre le PSG et le Bayern Munich, il avait été annoncé que l’Emir du Qatar allait être présent pour l’occasion. Et ce mardi, Tamim bin Hamad Al-Thani était bel et bien là dans les tribunes du Parc des Princes. Il n’a d’ailleurs pas fait le voyage pour rien car ce mercredi, il était également prévu que l’Emir rencontre le président de la République, Emmanuel Macron.

Macron rencontre l’Emir du Qatar

Quel était donc le programme des discussions entre Emmanuel Macron et l’Emir du Qatar ? Comme expliqué par L’Equipe , du côté de l’Elysée, on a annoncé que les discussions devaient permettre de renforcer le partenariat entre la France et le Qatar, tout en évoquant également l’aide à apporter aux populations turques et syriennes après le terrible tremblement de terre.

Ça a parlé du PSG ?

Officiellement, le PSG n’était donc pas à l’ordre du jour entre Emmanuel Macron et Tamim bin Hamad Al-Thani. Néanmoins, comme le précise le quotidien sportif, il a certainement dû être question du club de la capitale entre les deux, notamment au lendemain de la défaite du PSG contre le Bayern Munich.