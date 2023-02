Mercato - PSG : La future destination de Neymar déjà connue ?

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

De plus en plus critiqué au PSG, Neymar n’est pas assuré de poursuivre l’aventure avec le club de la capitale. Même s’il entend rester, le Brésilien entend son nom résonner sur le marché des transferts. En cas de départ, il n’y aurait que deux clubs taillés pour l’accueillir : Chelsea et Newcastle.

C’est un dossier qui sera forcément ouvert cet été. Même s’il est en fin de contrat en 2027, Neymar pourrait quitter le PSG lors du prochain mercato estival. L’attaquant brésilien ne fait plus l’unanimité à Paris et entre ses blessures à répétition et son comportement qui pose question, les dirigeants du PSG pensent à un transfert.

Neymar compte rester au PSG

Du côté de Neymar, le projet est clair : rester à Paris. Après avoir poussé pour revenir au FC Barcelone en 2019, l’international brésilien se sent désormais chez lui au PSG. Et il faut dire que les destinations potentielles ne sont pas nombreuses…

Deux prétendants crédibles