Le PSG s’attaque a un grand nom, Zidane va déchanter

Comme annoncé par le10Sport.com, Christophe Galtier n'est pas encore menacé, mais la question de son avenir pourrait venir sur la table en cas de défaite en huitièmes de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich. En cas de départ, Thomas Tuchel serait l'heureux élu. José Mourinho ne serait qu'une alternative. La piste Zinédine Zidane ne serait pas prioritaire.

La victoire obtenue face au LOSC ce dimanche (4-3) a été vécue comme un soulagement par Christophe Galtier, sur la sellette après un début d'année 2023 médiocre. «Un entraîneur qui perd quatre matchs d’affilée, encore plus au PSG, est évidemment en difficulté, il peut y avoir du doute autour. Ce que je peux vous dire, c’est que j’ai le soutien permanent de ma direction sportive et de mon président, c’est très important» a-t-il avoué ce dimanche. Comme annoncé par le10Sport.com, le technicien va jouer une partie de son avenir le 8 mars prochain, à l'occasion du huitième de finale aller de Ligue des champions.

Si les noms de Thomas Tuchel et surtout Zinedine Zidane circulent en cas de départ de Christophe Galtier, un autre profil emballe le #PSG depuis plusieurs années : XaviUne piste compromise par la volonté du Barça de conserver son entraineur@le10sport ⬇️https://t.co/17LXrYTkll — Bernard Colas (@BernardCls) February 20, 2023

Thomas Tuchel serait la priorité du PSG

En cas de défaite, le sujet de son avenir ne devrait plus être tabou en interne. D'ailleurs, le PSG aurait déjà commencé à préparer sa succession. Plusieurs pistes auraient été activées, même s'il n'y a encore eu aucune prise de contact avec un quelconque tacticien selon nos informations. Le Qatar rêve de recruter Zinédine Zidane, à la recherche d'un banc depuis son départ du Real Madrid en mai 2021. Mais selon The Evening Standard, la direction parisienne pencherait pour un retour de Thomas Tuchel. Brillant sous les couleurs de Chelsea ces derniers mois, le technicien allemand pourrait accepter de revenir au PSG, d'autant que Leonardo n'est plus présent dans l'organigramme.

