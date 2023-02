Le clan Zidane lui lâche un énorme message pour le PSG

Thibault Morlain

En l’emportant face au LOSC, Christophe Galtier s’est offert un peu d’air, mais l’ombre de Zinedine Zidane plane toujours du côté du PSG. Le Qatar rêve encore et toujours de recruter le champion du monde 98. Mais ce dernier acceptera-t-il de s’engager avec le PSG si la possibilité se présenter ? Alors que son passé de Marseillais le ferait réfléchir, Samir Nasri a fait quelques confidences sur ce sujet.

La crise est terrible actuellement au PSG. Alors que le club de la capitale a enchainé 3 défaites consécutives, la victoire à l’arrachée contre le LOSC permet de donner un peu d’air à Christophe Galtier. Il n’empêche que l’entraîneur parisien reste toujours sur un siège éjectable et une élimination contre le Bayern Munich pourrait lui être fatale. D’ici peu, un nouvel entraîneur pourrait débarquer. Mais qui ? Alors que l’idée d’un retour de Thomas Tuchel au PSG circule, le nom de Zinedine Zidane résonne encore et toujours aux abords du Parc des Princes.

Zidane bloqué à cause de Marseille ?

Ce n’est plus un secret, Zinedine Zidane est l’un des grands rêves du Qatar pour le PSG. Mais Zizou est-il intéressé à l’idée de prendre les commandes du club de la capitale ? Alors que Zidane a déjà recalé les Qataris l’été dernier, selon différents échos, il aurait toujours certains doutes avant de poser ses valises dans la capitale française. Lesquels ? Son passé de Marseillais le ferait notamment réfléchir compte tenu de la rivalité entre le PSG et l’OM.

« Tu n’y as pas joué… »