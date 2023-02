Un plan du Qatar tombe à l’eau, objectif Zidane pour le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Menacé, Christophe Galtier sera surveillé de près dans les prochaines semaines par l’état-major du PSG, qui attend une réaction de l’équipe à l’occasion du huitième de finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich. En cas de nouvelle déconvenue, aucun scénario n’est à exclure, avec un éventuel et énième changement d’entraîneur possible. Les noms de Zinedine Zidane, Thomas Tuchel ou encore de Pep Guardiola ont récemment circulé, mais un autre candidat séduit le Qatar : Xavi. Un profil qui semble toutefois inaccessible.

Si le succès inespéré du PSG contre Lille (4-3) lui permet de souffler, et met fin à une série de trois défaites consécutive, du jamais-vu depuis 2011, Christophe Galtier n’est pas encore sorti d’affaire pour autant. Le club de la capitale reste fébrile et est attendu au tournant en Bavière le 8 mars prochain après son décevant huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich (0-1). Loin de faire l’unanimité à son arrivée au PSG, Christophe Galtier fait encore douter une partie du grand public, estimant que son profil est incompatible avec le poste d’entraîneur à Paris. Une position partagée par l’état-major qatari comme l’expliquait RMC avant la rencontre face au LOSC. Christophe Galtier est assuré de rester sur le banc de touche jusqu’au choc de Ligue des champions face au Bayern Munich, mais difficile d’imaginer la suite en cas de défaite alors que plusieurs noms circulent pour sa succession.

Zidane toujours ciblé, Tuchel envisagé

Sans surprise, la piste Zidane reste d’actualité après la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Déjà approché, l’ancien meneur de jeu des Bleus avait repoussé l’offensive parisienne, espérant prendre en main la sélection tricolore après la Coupe du monde au Qatar. Le nouveau bail de Deschamps oblige désormais Zinedine Zidane à revoir ses plans, et nul doute que le PSG tentera à nouveau sa chance en cas de changement précipité d’entraîneur, l’ex technicien du Real Madrid étant la grande priorité du Qatar comme vous l’a révélé le10sport.com. Selon RMC et Canal+ , Thomas Tuchel dispose également de partisans en interne, lui qui avait été mis à la porte à Noël en 2020. Deux entraîneurs disponibles dans l’immédiat, mais un autre candidat actuellement sous contrat ailleurs remplis les critères aux yeux des Qataris.

Le profil de Xavi emballe depuis toujours le Qatar

Il s’agit de Xavi. De retour au FC Barcelone en novembre 2021 pour prendre la succession de Ronald Koeman, l’ancien milieu espagnol connaît parfaitement le Qatar pour avoir officié sur le banc d’Al-Sadd pendant plus de deux ans. L’occasion pour lui de côtoyer les propriétaires du PSG et de gagner du crédit à leurs yeux, au point d’apparaître comme un candidat crédible pour débarquer près du Parc des Princes à moyen terme comme vous le révélait en exclusivité le10sport.com en 2019. L’idée d’un binôme avec Pep Guardiola était alors dans les tuyaux, mais la situation a évolué depuis, et Xavi a pris du galon au FC Barcelone lui permettant de pouvoir prétendre seul à la fonction d’entraîneur au Paris Saint-Germain. Mais en Catalogne, l’idée de perdre l’Espagnol effraie les dirigeants.

Un avenir au FC Barcelone se précise pour lui