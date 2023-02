Le PSG est déchaîné, un joueur de l'équipe de France visé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après Randal Kolo Muani et Marcus Thuram, un autre international français, présent au Qatar, serait surveillé par la direction du PSG. Il s'agirait de Youssouf Fofana, performant sous les couleurs de l'AS Monaco cette saison. Natif de Paris, le milieu de terrain s'était prononcé sur cet intérêt il y a quelques jours.

Après son mercato d'hiver raté, le PSG compte mettre les bouchées doubles l'été prochain. Les premières pistes commencent à apparaître. Selon les informations de la Chaîne L'Equipe , les dirigeants du PSG surveilleraient Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort), Manu Koné et Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach).

Mbappé peut trembler, un coup en or en passe d’échapper au PSG ? https://t.co/zlD54pju52 pic.twitter.com/3y9ubV3Ede — le10sport (@le10sport) February 20, 2023

Luis Campos tente un coup à l'AS Monaco

Selon les informations de RMC Sport, le PSG aurait coché le nom d'un autre international français, Youssouf Fofana. Présent au Qatar lors du dernier Mondial, sous le maillot de l'équipe de France, le milieu de terrain de l'AS Monaco n'avait pas caché son envie de rejoindre, un jour, le club de sa ville natale.

Fofana avait lancé un appel au PSG