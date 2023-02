Le PSG va régaler Mbappé, Deschamps se frotte les mains

Arnaud De Kanel

Bien décidé à se rattraper de ses deux premiers mercatos ratés avec le PSG, Luis Campos a commencé les grandes manoeuvres. Au vu de la situation sportive du club, le Portugais a conscience qu'il devra offrir des recrues à Kylian Mbappé pour le convaincre de rester. Alors, le Portugais ciblerait deux attaquants de l'équipe de France, ce qui devrait plaire à un certain Didier Deschamps. Explications.

Le printemps n'a pas encore débuté que Luis Campos est déjà tourné sur l'été au PSG. En effet, le conseiller sportif s'affaire déjà pour préparer le mercato estival et convaincre sa superstar Kylian Mbappé de rester. Ainsi, il aurait établi une première liste de joueurs qui ont la particularité d'évoluer sous les ordres de Didier Deschamps en équipe de France. Encore mieux, ce sont des attaquants qui s'apprêtent à prendre la relève de Karim Benzema et d'Olivier Giroud, et qui devraient logiquement occuper les avants postes de la sélection tricolore aux côtés de Kylian Mbappé dans les années à venir.

Le PSG active deux nouvelles pistes

Le PSG est tourné vers la prochaine fenêtre de transferts. Selon les informations de La Chaine L'Equipe , Luis Campos a fait de Randal Kolo-Muani (Eintracht Francfort) sa priorité sur le front de l'attaque. Estimé à 80M€, il est également courtisé par le Bayern Munich et Manchester United, ce qui compromet les chances de le recruter. En plan B, le PSG pense à Marcus Thuram (Borussia Monchengladbach). Une très bonne nouvelle pour le sélectionneur des Bleus .

Deschamps va recevoir un gros coup de main du PSG