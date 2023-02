Mercato : Mbappé, Messi, Neymar... Qui doit quitter le PSG ?

La rédaction

Depuis l'arrivée de Lionel Messi, le PSG peine à être équilibré sur le terrain, et ce, parce Kylian Mbappé, Neymar et l'Argentin ne font pas suffisamment d'efforts défensifs. Consciente de la situation, la direction parisienne aurait décidé de disloquer sa MNM. A votre avis, qui de Kylian Mbappé, Leo Messi et/ou de Neymar doit quitter le PSG ?

L'occasion était trop belle pour le PSG. Lors de l'été 2021, le club de la capitale a profité de la situation contractuelle de Lionel Messi - qui était en fin de contrat avec le FC Barcelone - pour le recruter librement et gratuitement. Alors que le PSG avait déjà Kylian Mbappé et Neymar dans ses rangs, il n'a pas su laisser passer l'opportunité de composer un trio infernal avec Leo Messi. Toutefois, le club de la capitale commence à regretter son choix.

Le PSG veut faire éclater la MNM

Depuis la signature de Lionel Messi, le PSG peine à enchainer les performances de haute volée, et ce, parce qu'elle souffre d'un sérieux problème d'équilibre tactique. Alors que Kylian Mbappé, Neymar et l'Argentin ne défendent pas, ou très peu, le club de la capitale est vulnérable collectivement sur le plan défensif. Et impossible pour Christophe Galtier - et Mauricio Pochettino avant lui - de laisser l'une de ses superstars sur le banc des remplaçants.

Le PSG trop petit pour Messi, Mbappé et Neymar ?