Mercato : Le PSG en contact avec Messi, une incroyable solution est proposée

Axel Cornic

L’avenir de Lionel Messi est un sujet très discuté en ce moment, puisque son contrat se termine le 30 juin prochain et depuis le 1er janvier dernier il peut déjà négocier librement avec d’autres clubs. Selon nos informations, el Paris Saint-Germain souhaite le prolonger, mais est-ce vraiment une bonne idée pour la suite du projet ?

N’importe quel club au monde rêverait d’avoir un trio offensif comme celui du PSG. De Kylian Mbappé à Lionel Messi, en passant par Neymar, leur talent est indéniable et Christophe Galtier n’a jamais manqué une occasion pour louer leur importance. Mais souvent, cette force a plutôt semble être une grosse faiblesse pour le PSG.

Un PSG déséquilibré

Car si le niveau de la MNM n’est plus à prouver, l’équipe derrière laisse à désirer depuis le début de la saison. Plusieurs observateurs ont d’ailleurs assuré que le PSG s’était affaibli lors du dernier mercato, avec certaines recrues qui ne semblent clairement pas avoir le niveau.

On ne touche pas Mbappé, mais Neymar et Messi...

Pour ne rien arranger, le fair-play financier va restreindre les manœuvres du PSG dans les prochains mois et la seule solution viendrait donc du départ d’une star. RMC Sport assure que Kylian Mbappé est intouchable, mais cela ne semble pas du tout être le cas de ses deux autres compères de l’attaque ! Neymar a déjà été poussé vers la sortie l’été dernier et Messi n’est plus qu’à quelques mois de la fin de son contrat.

« Moi je pense que la meilleure solution serait de ne pas prolonger ni Messi ni Ramos »