Neymar déclenche une polémique, Mbappé et Messi pourraient le suivre

Si de nombreux observateurs ont vu d’un mauvais œil la sortie poker de Neymar au lendemain du huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich (0-1), cela n’est pas le cas des joueurs professionnels de la discipline, ravis de voir Neymar participer à des tournois. L’un d’eux invite d’ailleurs Kylian Mbappé et Lionel Messi à rejoindre le numéro 10 autour d’une table.

Au cœur d’une nouvelle polémique après son passage au Hyatt Regency Paris Etoile pour y disputer deux tournois de poker au lendemain du huitième de finale aller de Ligue des champions perdu contre le Bayern Munich (0-1), Neymar est régulièrement pointé du doigt pour sa pratique du poker, qui dure parfois jusque tard dans la nuit, un passe-temps qui n’a pas échappé au PSG. Parmi les joueurs professionnels de la discipline, la présence de la star auriverde est en revanche très appréciée.

« Pour le milieu du poker c’est génial »

11e et meilleur joueur français du Mystery Bounty de l’EPT Paris, tournoi dans lequel Neymar a terminé 49e la semaine dernière, Julien Sitbon savoure la présence de la star du PSG dans sa discipline. « Pour le milieu du poker c’est génial, cela crée de l’engouement. Tout le monde est content de l’avoir. Il y a plein de gens qui prennent des photos, qui font signer des maillots. Il est quand même assez ouvert et assez cool. On sait que c’est un passionné, il est vraiment là parce qu’il aime le poker. Il n’est pas là seulement pour remplir son contrat », confie-t-il, dans des propos accordés à RMC .

« Si Lionel Messi veut aussi venir jouer, ou Kylian, ils sont les bienvenus! »