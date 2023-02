Mercato - PSG : Nouveau tournant pour le transfert de Neymar

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Sorti sur civière dimanche dernier contre le LOSC, Neymar vient de vivre une nouvelle désillusion avec le PSG. Alors que les dirigeants parisiens ne seraient pas certains de poursuivre l’aventure avec lui, le Brésilien voudrait rester. Pour autant, son entourage reste à l’écoute du marché des transferts, même si son salaire pose problème.

Les saisons passent et se ressemblent drôlement pour Neymar. Comme souvent à cette période de l’année, l’attaquant du PSG s’est blessé. Et sans surprise, c’est encore une fois à la cheville. Dans un contact presque anodin avec Benjamin André, Neymar a vu sa cheville droite tourner et a été contraint de sortir sur civière. Une blessure de plus pour la star du PSG qui pourrait précipiter son avenir, lui qui ne fait plus vraiment l’unanimité au sein du club de la capitale.

«Je lui ai dit ce que je pensais»

Son comportement fait toujours jaser, en témoigne sa sortie poker/fast food au lendemain de la défaite du PSG contre le Bayern Munich. « Je me suis entretenu avec Ney, je lui ai dit ce que je pensais. Il a le droit de jouer au poker. Et après je lui ai dit ce que je pensais de la photo au fast-food. Mais cela reste entre lui et moi », expliquait Christophe Galtier en conférence de presse. Quoi qu’il en soit, l’avenir de Neymar pourrait s’écrire ailleurs, même si lui entend bien aller au bout de son contrat qui prendra fin en 2027.

Son entourage reste à l’écoute du marché