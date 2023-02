PSG : La presse s’emballe pour son transfert, Messi a décidé

Thomas Bourseau

Bien que son nom soit lié à la Major League Soccer ou encore à la Saudi Pro League, Lionel Messi est sous contrat au PSG. Et d’après Fabrizio Romano, l’Argentin aurait à cœur de poursuivre en Europe et nulle part ailleurs afin de continuer à évoluer au plus haut niveau.

Lionel Messi est cet hiver entré dans les six derniers mois de son contrat au PSG qui expirera le 30 juin prochain. D’ici-là, comme le10sport.com vous l’a affirmé le 18 février dernier, les prolongations des contrats de Sergio Ramos et de Messi sont toujours à l’ordre du jour. Pour autant, et bien qu’un accord verbal entre le clan Messi et le PSG ait été révélé en décembre dernier par Le Parisien et le journaliste Fabrizio Romano entre autres, il n’y a toujours rien à signaler.

Première réunion avec le clan Messi, des discussions complémentaires prévues par le PSG

Ces dernières heures, Fabrizio Romano a révélé qu'une première vraie réunion entre Jorge Messi, à savoir le père du champion du monde, et les dirigeants du PSG aurait eu lieu la semaine dernière. Sur sa rubrique Here We Go publiée sur CBS Sports, il est révélé qu'il n’y aurait certes pas eu d’accord de trouvé sur les termes du contrat en question, mais d’autres discussions seraient d’ores et déjà programmées entre les deux parties.

La MLS, l’Arabie saoudite ? Messi ne veut que l’Europe