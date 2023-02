Une polémique éclate au PSG, l’Angleterre s’en mêle

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Quelques mois après son arrivée au PSG, Christophe Galtier avait été pris dans une polémique suite à ses propos sur les trajets du club parisien. L’entraîneur du club de la capitale avait ironisé en prétextant qu’il se déplacerait en char à voile, ce qui n’a pas plu. Les clubs anglais et principalement Liverpool sont également visés.

En septembre dernier, c’est sur une tentative de blague que Christophe Galtier s’était payé sa première polémique en tant qu’entraîneur du PSG. « Je me doutais qu'on aurait droit à cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile », avait lancé le technicien français, sur le ton de l’humour, en réponse aux trajets en avion souvent contestés du PSG.

Liverpool a pris l’avion pour récupérer plus vite

Visiblement, la polémique a traversé la Manche. Samedi dernier, les supporters de Liverpool n’ont pas vraiment apprécié que leur équipe se déplace en avion (30 minutes de vol) pour revenir de Newcastle (250km séparent les deux villes) alors qu’elle avait pris le bus pour y aller. Les Reds voulaient rentrer rapidement afin d’optimiser le temps de récupération en vue du huitième de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Steve Cooper, l’entraîneur de Nottingham, avait subi les mêmes reproches après un trajet d’avion de 20 minutes pour rejoindre Blackpool. « Que ce soit bien ou mal, je pense qu'il est assez normal pour une équipe, en particulier en Premier League, et pour beaucoup d'équipes de Championship, de parcourir de telles distances en avion. Nous ne sommes pas une exception », reconnaissait-il pour sa défense.

«Ce n'est pas génial»