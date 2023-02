Le PSG veut boucler un gros coup, voici les conditions

Thomas Bourseau

Bien qu’il soit l’unique entraîneur à ce jour à avoir emmené le PSG en finale de la Ligue des champions, Thomas Tuchel a été viré. Mais il semblerait que le club de la capitale retournerait sa veste. Cependant, l’Allemand poserait ses conditions.

Le PSG s’est-il planté en licenciant Thomas Tuchel à Noël 2020 ? A première vue, d’un point de vue purement sportif compte tenu du succès immédiat de l’Allemand à Chelsea en Ligue des champions, il faudrait dire oui. Cependant, au vu du relationnel et des échauffourées entre Tuchel et l’ex-directeur sportif Leonardo, son départ à l’époque semblait inéluctable.

Leonardo n’est plus là, la chance du PSG avec Tuchel ?

Néanmoins, Leonardo n’est plus à la tête de la section sportive du PSG depuis la fin de la saison dernière, remplacé par Luis Campos en tant que conseiller football du club. Et selon The Evening Standard , le PSG aurait plus de chances de convaincre Thomas Tuchel de revenir maintenant que Leonardo n’est plus en poste. Mais il faudra frapper fort pour que le Qatar parvienne à boucler la signature de Tuchel.

Tuchel ne veut pas d’une toute puissances des joueurs ni d’une implication pour le mercato