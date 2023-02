PSG : «L'offre de 5Mds, c'est ahurissant», il détruit le projet titanesque du Qatar

Axel Cornic

Pas satisfait du Paris Saint-Germain, le Qatar souhaiterait investir dans l’un des plus grands clubs au monde, avec Manchester United. Un dossier qui fait énormément discuter depuis quelques jours et qui n’est pas vraiment compris par Pierre Ménès, qui est persuadé que le PSG est déjà assez grand pour les ambitions qataries.

Tout comme l’a fait Red Bull, aura-t-on bientôt deux gros clubs européens sous le même pavillon ? Les investisseurs qataris ont officiellement présenté une offre pour reprendre Manchester United. Légalement les propriétaires ne sont pas les mêmes que ceux du PSG, mais certains s’interrogent sur les nouveaux projets du pays du Golfe.

Un scandale éclate au PSG, un clash inévitable ? https://t.co/TIZbbfGLW0 pic.twitter.com/gddXMvtTbH — le10sport (@le10sport) February 20, 2023

« On sait que là-bas les ramifications sont très rapidement un peu consanguines »

Dans une vidéo publiée ce lundi sur YouTube , Pierre Ménès a abordé ce sujet épineux. « Je suis sidéré que le Qatar puisse investir dans un deuxième club de la dimension de Manchester United, alors qu’il est propriétaire du PSG » a-t-il expliqué. « Je sais bien que ce n’est pas les mêmes personnes (…) mais on sait que là-bas les ramifications sont très rapidement un peu consanguines. L’offre de 5 milliards, c’est ahurissant. Comment tu peux avoir 5 milliards à foutre sur un club de foot ? Malgré tout, le Qatar a déjà énormément investi au PSG, ça serait dommage d’avoir un tel outil pour en faire un simple club de Ligue 1 ».

« Quand un club va s’intéresser à un joueur et que les deux sont dessus... je trouve que ça pose énormément de problèmes »