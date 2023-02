«Plutôt agressif» : L’improbable annonce qui vise Neymar

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent à une table de poker au lendemain du huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich (0-1), Neymar a déclenché une nouvelle polémique. Le Brésilien n’a jamais caché sa passion pour cette pratique, l’occasion pour RMC d’échanger avec certains joueurs professionnels afin d’en savoir plus sur le profil du numéro 10 dans la discipline.

Alors que Kylian Mbappé conseillait fortement à ses coéquipiers de bien se reposer après le huitième de finale aller de Ligue des champions perdu contre le Bayern Munich (0-1), Neymar a décidé de consacrer son temps libre au poker au lendemain de cette défaite, jusque tard dans la soirée. Le Brésilien, grand passionné de cette discipline, a participé à deux tournois au Hyatt Regency Paris Etoile. A cette occasion, RMC est allé rencontrer plusieurs joueurs professionnels ayant croisé la route du numéro 10 du PSG.

« Il joue un style de jeu plutôt serré »

11e et meilleur joueur français du Mystery Bounty de l’EPT Paris, tournoi dans lequel Neymar a fini 49e la semaine dernière, Julien Sitbon juge le Brésilien « assez solide et compétent » dans son jeu, cartes en main. « Il est assez solide du peu que je l’ai joué, deux fois 20 ou 30 minutes, c’est assez peu représentatif mais il est assez solide et compétent quand même. (…) Il n’est pas dilettante du tout. Sur le Mystery 10 000 de l’EPT Paris, il était par exemple très concentré et solide », analyse-t-il. Un constat partagé par Thomas Eychenne. « Même sur celles à 10.000 euros qui sont excessivement faibles en terme de buy-in (les frais d’entrée, ndlr) par rapport à son patrimoine et son capital, je l’ai trouvé très sérieux , explique le joueur. C’est un compétiteur, il joue un style de jeu plutôt serré (qui joue peu de mains) comme la plupart des joueurs professionnels. C’est un compétiteur donc il était sérieux. Étant donné qu’il est plutôt serré, c’est difficile de faire de grosses erreurs avec ce style de jeu. Je l’ai trouvé relativement bon par rapport à son 'peu' d’expérience. »

« Je le décrirais plutôt agressif »