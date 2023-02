Scandale au PSG, «il perd les pédales»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Dimanche, lors du match entre le PSG et le LOSC, Luis Campos a fait polémique en se rendant sur le bord du terrain, en furie, pour interpeller les joueurs parisiens qui étaient en difficulté dans le jeu. Un acte maladroit vis-à-vis de son entraîneur, Christophe Galtier, et un ancien joueur emblématique de l’OM tacle le dirigeant du PSG.

Alors que le PSG traverse une crise sportive majeure depuis plusieurs semaines, la rencontre de championnat dimanche contre le LOSC relevait d’une importance capitale pour Christophe Galtier et ses hommes. Le PSG a fini par s’imposer sur le fil (4-3), au bout du suspense, avec un coup-franc de Lionel Messi marqué à la dernière minute de jeu. Et l’intensité de cette rencontre a également été marquée par l’attitude de Luis Campos, puisque le conseiller sportif portugais avait quitté sa tribune pour rallier le bord du terrain, invectiver les arbitres pour leurs décisions et… passer des consignes aux joueurs du PSG.

Révolution au PSG, un incroyable coup de balai en préparation ? https://t.co/dQxSQzmoMX pic.twitter.com/7cIDBt3HtI — le10sport (@le10sport) February 21, 2023

« Pas son rôle »

Eric Di Meco, ancien joueur de l’OM, a évoqué l’attitude du dirigeant du PSG sur RMC Sport : « Ce que je reproche à Campos ? De perdre les pédales. Ce n'est pas son rôle. On peut comprendre qu'il y ait une certaine nervosité, puisqu'il y avait certains suiveurs avisés du PSG qui nous expliquaient que Galtier et Campos auraient la tête sur le billot en cas de mauvais résultat encore une fois. Donc on peut comprendre un certain énervement, mais ce n'est pas son rôle. C'est rare de voir ça dans le foot, et chaque fois qu'on l'a vu, ça été unanimement critiqué. D'abord, il y a le comportement en lui-même, parce que quand tu es dirigeant ou dirigeant du PSG, tu dois avoir une certaine retenue, parce que là on avait l'impression qu'il était directeur sportif d'un club qui jouait la relégation », indique Di Meco.

« Ça veut dire que le club n’est pas serein »