Neymar blessé, est-ce une catastrophe pour le PSG ?

Sorti sur blessure lors du match remporté par le PSG contre le LOSC (4-3), Neymar sera très probablement absent pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Après avoir du faire sans Kylian Mbappé pendant quelques matches, les Parisiens sont désormais privés du Brésilien. Mais est-ce aussi grave ?

Les stars du PSG enchaînent les blessures. Au début du mois de février, Kylian Mbappé a effectivement subi une lésion musculaire qui devait l'éloigner des terrains pendant trois semaines. Finalement, le crack de Bondy est revenu plus tôt que prévu puisqu'il est entré en jeu contre le Bayern Munich avant d'être aligné d'entrée contre le LOSC. Une rencontre durant laquelle c'est Neymar qui s'est blessé à son tour...

Neymar absent plusieurs semaines ?

Touché à la cheville, le Brésilien souffre d'une entorse et bien que la durée de son indisponibilité ne soit pas connue de façon claire, il y a de grandes chances qu'il soit absent pour le match retour contre le Bayern Munich le 8 mars. Le PSG devra donc une nouvelle fois faire sans l'une de ses stars pour un match capital et se reposera sur Kylian Mbappé et Lionel Messi. Mais certains observateurs ne semblent pas particulièrement inquiets par cette absence malgré l'importance de Neymar durant la première partie de saison.

«Ce n'est pas bon pour le Bayern que Neymar soit absent»