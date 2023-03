PSG : La date du transfert de Kylian Mbappé est révélée !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lié au PSG jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé a la main pour son avenir, son contrat disposant d’une option pour une année supplémentaire qu’il est le seul à pouvoir déclencher. Les dirigeants parisiens espèrent convaincre leur attaquant d’étirer son bail, mais la tendance reste à un départ à la fin de son engagement actuel.

Moins d’un an après l’annonce de sa prolongation avec le PSG, Kylian Mbappé fait à nouveau parler de lui dans la rubrique mercato. La décision de l’attaquant est attendue concernant l’option présente dans son bail pour prolonger d’une année supplémentaire, Kylian Mbappé ayant la main sur celle-ci. Le PSG espère forcément conserver sa star, avec l’ambition de construire une équipe autour de lui. Néanmoins, la perspective d’un départ libre refait surface.

Un départ en fanfare après les JO 2024 ?

Écartant l’idée d’un départ de Kylian Mbappé vers Manchester United cet été comme cela avait pu être évoqué par la presse anglaise il y a peu, le journaliste Jonathan Johnson fixe une date pour le départ de l’international français. « Mon opinion sur Mbappé et le PSG n'a pas changé depuis deux ans. Je pense que le point de sortie le plus logique pour lui du PSG et de la France en général, c’est les Jeux olympiques de 2024, s'il gagne une médaille d'or avec son pays à Paris, ce serait une façon de partir sur un vrai sommet. Cela l'amènerait également à la dernière année de son contrat avec le PSG, bien qu'il y ait une option pour le prolonger d'une année supplémentaire s'il le souhaite », écrit-il dans sa chronique sur CaughtOffside .

« Il restera au moins une saison de plus »