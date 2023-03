PSG - Messi : Les coulisses d’un dossier titanesque

Axel Cornic

L’avenir de Lionel Messi semble être la préoccupation principale du Paris Saint-Germain actuellement, puisque son contrat se termine dans seulement quelques semaines. Selon nos informations une prolongation est en discussion depuis longtemps, mais un accord se fait toujours attendre et certaines personnes au sein du club ne semblent même pas être au courant de l’évolution du dossier.

On ne sait plus où donner de la tête. Alors que les supporters du PSG ainsi que certains observateurs pensent qu’une séparation pourrait être une bonne chose, à Doha on n’a pas changé d’avis concernant Lionel Messi. Nous vous avons en effet assuré encore récemment sur le10sport.com qu’une prolongation de l’Argentin est l’un des dossiers les plus discutés du moment au sein du PSG.

« Je ne connais pas les tenants et les aboutissants de la discussion »

Interrogé sur ce sujet lors de sa dernière conférence de presse, Christophe Galtier a confirmé l’existence de discussion, mais a confié n’être au courant de rien. « Je sais que Leo et la direction sportive échangent beaucoup. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants de la discussion » a expliqué le coach du PSG. « Quant à savoir si Leo doit rester, c’est la volonté des uns et des autres. Concernant son avenir, il est bien trop tôt pour savoir ce qu’il va se passer ».

Galtier n’est pas du tout concerné