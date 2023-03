Le PSG vend la mèche pour le transfert de Lionel Messi

La rédaction

Lié au PSG jusqu'en juin prochain, Lionel Messi n'a pas encore pris de décision définitive. Alors que les sollicitations se font nombreuses, l'international argentin souhaite prendre son temps pour ce qui sera, vraisemblablement, le dernier défi de sa carrière. Présent en conférence de presse, Christophe Galtier l'assure : le joueur est heureux à Paris.

Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG souhaite conserver Lionel Messi. Une offre aurait, déjà, été soumise au joueur, lié à la formation française jusqu'en juin prochain. Mais ce dossier dure, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les dirigeants parisiens.

Que va faire Lionel Messi ?

En réalité, Messi hésiterait, de plus en plus, à prolonger son contrat avec le PSG. Le champion du monde souhaiterait obtenir des garanties sportives avant de donner son accord selon les informations de Marca . Présent en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier a fait le point sur ce dossier et assure que Messi est heureux au sein du PSG.

« Leo est heureux dans le vestiaire »