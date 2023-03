Il annonce le remplaçant de Messi et Neymar au PSG, Mbappé peut jubiler

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Neymar est blessé jusqu’à la fin de la saison et que Lionel Messi a ressenti une petite gêne musculaire, Rolland Courbis estime que le moment est venu de réellement faire confiance à Hugo Ekitike. Ce qui ne serait pas pour déplaire à Kylian Mbappé qui a plusieurs fois affiché sa volonté d’évoluer aux côtés d’un point de fixation.

Depuis plusieurs semaines, une hécatombe frappe le PSG. Les blessés s'enchaînent, à l'image de Neymar, absent jusqu'à la fin de la saison, tandis que Lionel Messi commence à ressentir des problèmes musculaires. Pour Rolland Courbis, le moment est venu d'enfin faire confiance à Hugo Ekitike pour épauler Kylian Mbappé.

Enfin une opportunité pour Ekitike ?

« Je pense que pour Ekitike, et pour Campos qu’il l’a fait venir, c’est important qu’il fasse un maximum de matchs sur la fin de saison, au sein d’un trio offensif », lance l’ex-coach de l’OM au micro de RMC avant de poursuivre.

«Ce numéro 9 c’est Ekitike»