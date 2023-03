Une star sur le départ, une figure de l’OM prend position

Hugo Chirossel

Arrivé l’été dernier en provenance de l’Inter Milan, Alexis Sanchez a mis tout le monde d'accord à l’OM. Si les Olympiens aimeraient prolonger son contrat, qui arrivera à son terme à l’issue de la saison, l’avenir de l’international chilien est encore incertain. Interrogé au sujet de l’attaquant âgé de 34 ans, Lucho Gonzalez a exprimé son envie de le voir rester à Marseille.

Accueilli comme une véritable star par les supporters l’été dernier, Alexis Sanchez s’est parfaitement intégré à l’OM. Auteur de 14 buts toutes compétitions confondues cette saison, le Chilien âgé de 34 ans a une option pour prolonger d’une année supplémentaire, activable si les deux parties sont d’accord. Toutefois, Alexis Sanchez veut des garanties pour rester à l’OM et notamment une équipe compétitive, capable de lutter avec le PSG pour le titre de champion, avant de prendre sa décision.

Une star de l’OM lâche un coup de pression en interne https://t.co/7oNxjkoUVl pic.twitter.com/YZ5bAO4DHJ — le10sport (@le10sport) March 17, 2023

« Bien sûr que j’aimerais qu’il reste au club »

Invité dans le podcast JOGA! de RMC , Lucho Gonzalez, ancien joueur de l’OM entre 2009 et 2012, souhaite voir Alexis Sanchez rester au club la saison prochaine. « Alexis est une référence, un leader sur le terrain, très positif. Même s’il n’est plus le même Alexis d’il y a quelques années, parce que les années passent pour tout le monde, c’est un joueur de référence de l’OM d’aujourd’hui. Et bien sûr que j’aimerais qu’il reste au club », a-t-il déclaré.

« Il est une référence dans une équipe comme Marseille »