Surprise, il va signer à l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Sead Kolasinac pourrait bien poursuivre l'aventure à l'aventure à l'OM. Et pour cause, après des débuts poussifs, l'ancien joueur d'Arsenal s'impose comme l'une des valeurs sûres de l'effectif d'Igor Tudor. Ce qui a fini par convaincre Pablo Longoria de lui offrir un nouveau contrat.

Arrivé libre en janvier 2022 à l'OM, Sead Kolasinac a eu du mal à s'imposer dans le système de Jorge Sampaoli malgré son profil intéressant lié à sa polyvalence. Capable d'évoluer dans l'axe ou au poste de latéral gauche, le Bosnien et toutefois beaucoup plus à l'aise depuis l'arrivée d'Igor Tudor. Et cela pourrait se concrétiser par une prolongation.

Une star de l’OM lâche un coup de pression en interne https://t.co/7oNxjkoUVl pic.twitter.com/YZ5bAO4DHJ — le10sport (@le10sport) March 17, 2023

Vers une prolongation pour Kolasinac ?

En effet, selon les informations de RMC Sport , Sead Kolasinac va bel et bien prolonger son contrat qui s'achève en juin prochain, ce qui était loin d'être une évidence il y a encore quelques semaines. Mais son profil est précieux à l'OM. Titulaire à 21 reprises en 27 apparitions au total, le Bosnien est élément indispensable d'Igor Tudor.

Un profil qui plaît en interne

Il faut dire, que le profil de Sead Kolasinac est considéré comme précieux par Pablo Longoria qui se réjouit de posséder dans l'effectif de l'OM un joueur dont l'expérience et le professionnalisme en font un joueur important aux d'Igor Tudor. Par conséquent, Kolasinac, qui se sent bien à Marseille, devrait étendre son bail.