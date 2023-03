Mercato : Comme le PSG, le Real Madrid va se planter

Thomas Bourseau

Du haut de ses 19 ans, Jude Bellingham fait déjà tourner les têtes des cadors européens dont le PSG et le Real Madrid. Néanmoins, les champions de France et d’Espagne devraient s’incliner devant Liverpool pour le transfert de l’international anglais.

Jude Bellingham pourrait bien être le tube non seulement de l’été, mais aussi de l’intégralité de la saison. Du moins, c’est parti pour. En effet, de par ses performances avec le Borussia Dortmund et The Three Lions à la Coupe du monde, le milieu de terrain de 19 ans s’est bâti une belle réputation sur le marché des transferts et notamment au PSG.

Le PSG distancé par le Real Madrid pour Jude Bellingham

Lors d’une interview accordée à Sky Sports au cours du mois de décembre, le président Nasser Al-Khelaïfi avouait que comme tout le monde, le PSG serait prêt à lui dérouler le tapis rouge. Le Real Madrid ferait partie des prétendants à son recrutement et serait même l’une de ses deux destinations privilégiées avec Liverpool comme El Mundo le révélait ces derniers jours.

Le PSG se lance dans un dossier à 180M€, la bataille s’annonce féroce https://t.co/Tje22vHFId pic.twitter.com/1d93uBWqzE — le10sport (@le10sport) March 18, 2023

Bellingham a finalement tranché en faveur de Liverpool