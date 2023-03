Le Real Madrid fait une annonce, Mbappé va adorer

Hugo Chirossel

Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, avec une année supplémentaire en option, l’avenir de Kylian Mbappé est encore au cœur des débats. Forcément, le nom de l’international français est souvent lié au Real Madrid. Toutefois, les Merengue ont déjà Vinicius Jr qui occupe le côté gauche de leur attaque, mais Carlo Ancelotti estime que le Brésilien pourrait évoluer côté droit.

Après la nouvelle élimination du PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions, l’avenir de Kylian Mbappé interroge. Cet échec pourrait raviver ses envies de départ, lui qui était proche de s’engager avec le Real Madrid en fin de saison dernière, avant de finalement prolonger jusqu’en juin 2024, avec une année supplémentaire en option.

« Je pense le mettre à droite »

Comme l’indiquait The Athletic dernièrement, le Real Madrid est toujours intéressé par Kylian Mbappé. Toutefois, si l’attaquant du PSG venait à rejoindre la capitale espagnole, il y aurait des questions quant à son positionnement, Vinicius Jr occupant brillamment le côté gauche de l’attaque des Merengue .

« La mobilité est importante »