Mercato : Une carte joker pour le PSG dans le feuilleton Mbappé ?

Thomas Bourseau

Le PSG a une nouvelle fois été défait prématurément en Ligue des champions et l’avenir de Kylian Mbappé est à nouveau au centre des attentions. Cependant, le Paris Saint-Germain pourrait une fois encore ressortir vainqueur de cette opération grâce… à Zinedine Zidane.

Kylian Mbappé pourrait-il finalement quitter le PSG dès la prochaine intersaison alors qu’il avait décidé d’apposer sa signature sur un nouveau contrat au printemps 2022 ? Il était initialement question d’un bail courant jusqu’en juin 2025, mais il semblerait que l’ultime saison du contrat en question ne soit qu’optionnelle et que Mbappé serait le seul décisionnaire pour l’activer.

Un transfert légendaire en 2023 ou un départ libre en 2024 ?

Ce qui signifie que Kylian Mbappé pourrait plier bagage à l’été 2024 grâce à son statut d’agent libre. L’occasion pour The Athletic de dernièrement affirmer que le Paris Saint-Germain pourrait prendre en considération un transfert dès le mercato estival de 2023 à condition de boucler un coup légendaire sur le plan financier. Le Real Madrid, Liverpool ainsi que Manchester United ont été cités comme étant les potentielles destinations de Kylian Mbappé ces derniers mois.

PSG : La date du transfert de Kylian Mbappé est révélée ! https://t.co/CWLuZX5S64 pic.twitter.com/AQB0cgYcQa — le10sport (@le10sport) March 17, 2023

Zidane entraîneur, le PSG vainqueur du feuilleton Mbappé ?