Mercato : Le PSG tente un coup improbable, grosse annonce

La rédaction

Le Paris Saint-Germain a pour ambition depuis plusieurs mercatos de renforcer sa défense centrale. Si le dossier Milan Skriniar semble être bouclé pour une arrivée du Slovaque l’été prochain en provenance de l’Inter Milan, Paris se penche malgré tout sur d’autres gros dossiers. Harry Maguire est notamment dans les petits papiers du club de la capitale même si l’opération s’annonce désormais délicate.

Le PSG est en pénurie de défenseurs centraux à l’approche du choc contre Rennes ce dimanche. Presnel Kimpembe étant blessé et Nordi Mukiele, Marquinhos et Sergio Ramos incertains, le club de la capitale pourrait devoir aligner Warren Zaïre-Emery ou Timothée Pembélé au côté de Danilo dans une charnière centrale inédite. Une situation problématique qui renforce l’idée que le PSG doit se renforcer à ce poste lors du prochain mercato.

C’est confirmé, l’OM a réalisé un petit miracle sur le mercato https://t.co/Ah3PQpxW4k pic.twitter.com/EpVCV1TKJe — le10sport (@le10sport) March 17, 2023

Maguire au PSG, un dossier qui se refroidit

Dans le viseur du PSG, on peut y trouver Harry Maguire notamment. L’international anglais n’est plus indiscutable à Manchester United pourtant, il ne semble pas décidé à partir à en croire ses mots pour BT Sport , relayés par le journaliste Fabrizio Romano : « J'ai un rôle important sur et en dehors du terrain à Manchester United, donc chaque jour j'essaie de contribuer au succès de ce club, que je joue ou non, a affirmé Maguire. C'est ma priorité maintenant. Je travaille dur à l'entraînement et c'est tout ce que vous pouvez faire » .

Quid de l’avenir des centraux au PSG ?

Après l’arrivée probable de Milan Skriniar l’été prochain, le PSG est en passe de prolonger son capitaine Marquinhos jusqu’en 2027 et voudrait vraisemblablement garder Sergio Ramos une saison de plus dans la capitale, après les deux gros matchs de l’Espagnol contre le Bayern Munich.