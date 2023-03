PSG : Puni par Mbappé, il fait son mea culpa

La rédaction

Le Paris Saint-Germain accueillera le Stade Rennais ce dimanche lors de la 28ème journée de Ligue 1. Un club qui ne réussit pas trop à Paris ces derniers temps, même si l'année dernière, Kylian Mbappé avait inscrit le but de la victoire à la dernière seconde, alors que le latéral droit Hamari Traoré était monté aux avants-postes. Justement, l'international malien est revenu sur cette erreur.

Dans les colonnes du Parisien , le capitaine du Stade Rennais Hamari Traoré a évoqué le match face au PSG. Lorsqu'on lui demande comment il faut faire pour battre le PSG, il répond : « il faut rester concentrés au maximum et être irréprochables. Car face à ces très grands joueurs, on sait qu’on peut être puni sur un ballon anodin… » Une erreur qu'il a d'ailleurs commise face à Mbappé la saison dernière.

« J'ai été trop court pour revenir, on a commis une erreur »

Alors que le score était de 1-1, le Stade Rennais a continué d'attaquer et s'est découvert sur les ailes. Et Kylian Mbappé en a profité pour inscrire le but de la victoire. Hamari Traoré, le capitaine rennais, est revenu sur ce mauvais souvenir : « Je m’en souviens très bien. On avait ce bon point mais on sentait qu’on pouvait gagner. J’ai été trop court pour revenir. On a commis une erreur, c’était frustrant mais on pouvait être fier de ce qu’on a fait. On n’a pas eu froid aux yeux, on a joué notre foot, même si c’était Paris. »

« On reste nous-mêmes »