C'est annoncé, il prépare des cadeaux à Mbappé au PSG

La rédaction

Prêté par le Sporting Portugal la saison dernière, le PSG a décidé de mettre 38M€ sur la table pour s'offrir les services de Nuno Mendes. L'arrière gauche portugais avait réussir à convaincre le PSG de mettre le prix sur ce jeune défenseur de 20 ans, qui apparait comme l'un des futurs meilleurs latéral du monde. Et c'est en toute humilité que Nuno Mendes enchaîne une deuxième saison avec le PSG, avec la volonté de servir au mieux Kylian Mbappé.

Nuno Mendes commence par prendre du poids dans le vestiaire et le terrain parisien. En 27 matchs, toutes compétitions confondues, il a inscrit deux buts et réalisé cinq passes décisives. Sa vitesse et sa justesse technique font de lui une arme offensive très importante pour le PSG. Malgré les blessures qui l'ont contraint à manquer 10 matchs cette saison, Nuno Mendes apporte beaucoup au jeu parisien.

Mendes, pas le passeur décisif préféré de Mbappé...

Sur les cinq passes décisives de Nuno Mendes cette saison, deux ont été délivré à Kylian Mbappé. La première lors du match PSG-Auxerre (5-0) et la seconde quelques mois plus tard en Coupe de France face au Pays de Cassel (7-0).

...mais il aimerait y remédier