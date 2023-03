PSG : Mbappé arrêté, il balance son plan

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce dimanche (17:05), le Stade Rennais se déplace sur la pelouse du PSG avec l’ambition d’obtenir un résultat. Les Bretons peuvent compter sur les nombreuses absences côté parisien pour mettre à mal l’équipe de Christophe Galtier, mais la présence de Kylian Mbappé inquiète forcément. Avant la rencontre, Warmed Omari s’est prononcé sur la tactique mise en place pour stopper la star tricolore.

Alors que le PSG n’a plus que la Ligue 1 à jouer après son élimination en Ligue des champions, le Stade Rennais défie le club de la capitale ce dimanche au Parc des Princes. Les Bretons peuvent espérer obtenir un résultat face à l’équipe dirigée par Christophe Galtier, en proie à de nombreuses blessures, avec notamment les forfaits de Presnel Kimpembe, Marquinhos et Sergio Ramos.



Comment stopper Mbappé ?

Mais en attaque, Rennes est conscient de la menace que représente Kylian Mbappé. Interrogé avant la rencontre en conférence de presse, Warmed Omari s’est prononcé sur le plan tactique mis en place pour contenir les assauts parisiens, et plus particulièrement les offensives de Mbappé.

« Pour contenir un joueur comme Kylian, il faut déjà être concentré car il est très rapide »