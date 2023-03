Révolution en équipe de France, Deschamps valide

La rédaction

Après une épopée en Coupe du monde 2022 dans laquelle elle a été finaliste, l’équipe de France se retrouve orpheline de plusieurs cadres. Hugo Lloris, Steve Mandanda, Karim Benzema, et Raphaël Varane ont tous prix leur retraite internationale. Le poste de gardien de but, occupé pendant longtemps par le gardien de Tottenham, devrait être récupéré par Mike Maignan. L’occasion pour Didier Deschamps de s’exprimer sur ce choix.

Ce n’est un secret pour personne. Sauf énorme surprise, c’est bien Mike Maignan qui devrait remplacer Hugo Lloris en tant que gardien de but numéro 1 de l’équipe de France. Si Alphonse Aréola et Brice Samba ont également été appelés par Didier Deschamps, le gardien champion d’Italie avec l’AC Milan la saison passée sera bien le taulier de ce poste si important, durant les prochaines années.

Mike Maignan « aura une responsabilité importante » estime Deschamps

Dans un extrait diffusé par Téléfoot en marge de l’émission de ce dimanche, Didier Deschamps s’est exprimé avec enthousiasme sur Mike Maignan. « Évidemment, avec l’arrêt de carrière de Hugo (Lloris ndlr), et Steve (Mandanda) aussi, il va avoir une responsabilité plus importante. Mais il a une expérience internationale en équipe de France qui est réduite, parce qu’il avait quelqu’un, Hugo en l’occurrence, qui a pris beaucoup de place » , déclare le sélectionneur des Bleus. Ce dernier en a également profité pour mettre au défi le gardien formé au PSG : « À lui de prendre le relais et de rester comme il est, dans l’exigence qu’il a envers lui-même » .

Un gardien de haut niveau qui revient de blessure

Si certains estiment que Mike Maignan aurait pu jouer titulaire lors de la précédente Coupe du monde, le gardien avait du déclarer forfait à cause d’une grosse blessure au mollet gauche. Si ce dernier a repris la compétition dernièrement, il s’est déjà illustré avec l’AC Milan en se qualifiant pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.