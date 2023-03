L'OM pousse un nouveau coup de gueule

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Dimanche soir, l’OM se déplace sur la pelouse du Stade de Reims. Un voyage périlleux pour les Olympiens qui affrontent les hommes de Will Still, invaincus depuis 19 rencontres. Igor Tudor, lui, est focalisé sur ce match mais a déjà en tête la reprise après la trêve. Et le Croate n’est pas satisfait du calendrier.

Après sa victoire très importante à Rennes, l’OM a été tenu en échec par Strasbourg à domicile. Un match nul difficile à encaisser pour Igor Tudor qui n’a pas hésité à critiquer l’arbitrage après la rencontre, mécontent du carton rouge attribué à Leonardo Balerdi.

L’OM à Reims, invaincu depuis 19 matchs

Ce dimanche, l’OM se rendra à Reims, l’équipe très en forme de cette année 2023. Invaincus depuis 19 matchs de suite en Ligue 1, les Champenois sortent d’une très belle victoire sur la pelouse de l’AS Monaco. Le défi est beau pour l’OM qui doit gagner avant la trêve international pour conserver sa deuxième place.

«On est un petit peu lésé par ça»