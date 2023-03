Catastrophe, les plans du PSG tombent à l’eau pour cet été

Thomas Bourseau

Le PSG pourrait retenter sa chance avec Bernardo Silva après un échec l’été dernier. Pour autant, Manchester City aurait pris une décision fracassante pour son international portugais. Explications.

Bernardo Silva prêt à se lancer un nouveau défi après six saisons passées à Manchester City ? Par le passé et plus récemment lors d’une interview pour Record , l’international portugais a laissé entendre qu’il pourrait prendre un nouveau départ. De quoi alerter le PSG qui, que ce soit au niveau du conseiller football Luis Campos ou de l’attaquant star Kylian Mbappé, valideraient tous deux une telle opération.

Le PSG prévoirait de revenir à la charge pour Bernardo Silva

Le10sport.com vous révélait même en août dernier que Luis Campos rêvait du recrutement de Bernardo Silva et qu’une offre de transfert de 80M€ avait même été transmise à Manchester City, qui a rejeté la proposition. Et alors qu’il est question d’une nouvelle offensive du PSG à la prochaine intersaison pour Silva, à qui il restera deux années de contrat, Manchester City devrait adopter la même position que l’été dernier.

City fermerait la porte à Silva à cause de Gündogan