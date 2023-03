Une légende s’offre à l’ASSE, un renfort XXL est possible

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lanterne rouge à la fin de l'année 2022, l'ASSE est parvenue à remonter la pente, et à prendre ses distances avec la zone rouge. Mais pour Hervé Revelli, cette bonne forme ne suffit pas à masquer les soucis en interne. Ancienne gloire du club stéphanois, il a proposé ses services aux Verts pour remettre l'équipe sur les bons rails.

Douzième au classement de Ligue 2, l'ASSE n'est pas encore sortie d'affaire. Mais les hommes de Laurent Batlles restent sur une série de sept matches sans défaite et peuvent, plus que jamais, croire au maintien. Mais ce résultat reste insuffisant pour le club, qui visait la montée immédiate en Ligue 1. Pour Hervé Revelli, les dirigeants de l'ASSE devront profiter de l'intersaison pour régler les soucis en interne. Il en a profité pour proposer ses services à la formation.

Surprise à l’ASSE, une recrue va claquer la porte https://t.co/4mDsJsP4Qw pic.twitter.com/sjlNbKHY9Z — le10sport (@le10sport) March 26, 2023

Revelli propose ses services à l'ASSE

« Si je suis prêt à m’investir ? Bien sûr. Et Roland le sait très bien. Je vis ici et j'aime ce club. Ça me crève le cœur de le voir dans cet état là. Si je peux aider les Verts... Évidemment que je le ferais. J'ai mes idées, j'ai mes réseaux aussi, je connais beaucoup de monde dans le foot, comme dans la politique, et des chefs d'entreprise. Et je n'ai pas changé : j'ai toujours l'envie de me battre » a confié la légende de l'ASSE. Revelli pourrait bien débarquer dans un rôle de conseiller. Il présente l'avantage de bien connaître Roland Romeyer, président du Directoire.

« Mon rôle ? Peu importe »