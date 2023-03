Zidane - PSG : Catastrophe, il veut plomber le rêve du Qatar

Thomas Bourseau

Bien qu’il soit le rêve du Qatar pour entraîner le PSG, Zinedine Zidane pourrait voir son grand retour être compromis par Mauricio Pochettino au Real Madrid et par Ruben Amorim au PSG. Explications.

C’est un secret de polichinelle, certes, mais Zinedine Zidane est le grand rêve des propriétaires qataris du PSG et ce, depuis plusieurs années. En avril 2020, le10sport.com vous révélait que le conseiller historique de Zidane, à savoir Alain Migliaccio faisait le forcing auprès de celui qui était alors encore en poste sur le banc de touche du Real Madrid pour qu’il accepte de relever le challenge PSG. En novembre 2021, le10sport.com allait même plus loin en vous dévoilant que l’éventuelle arrivée de Zidane prenait forme, lui qui commençait à prendre en considération une venue au Paris Saint-Germain.

Les portes se ferment une à une pour Zidane, rêve du Qatar pour le PSG

Finalement, même après son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane n’a pas répondu favorablement aux avances du PSG selon Frédéric Hermel pour la simple et bonne raison qu’il attendait que les portes de l’équipe de France s’ouvrent à lui. Cependant, Didier Deschamps a été prolongé par la Fédération française de football jusqu’en 2026. De quoi pousser Zidane à revoir ses plans pour son grand retour. Le PSG ? Zinedine Zidane ne dirait pas non bien que, selon L’Equipe , il privilégierait une énième aventure au Real Madrid. D’après Relevo , le Real Madrid ne prendrait plus en considération que Mauricio Pochettino et Raul Gonzalez.

Mercato : Poussé vers la sortie, il inspire le PSG https://t.co/BCGUYpMvbR pic.twitter.com/rA1WPP6KFk — le10sport (@le10sport) March 29, 2023

Zidane n’a plus que le PSG, Ruben Amorim veut lui voler la vedette