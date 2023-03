Mercato : Le PSG à l'origine d'une révolution surprise, il est choqué

Pierrick Levallet

Malgré sa qualification en Ligue des champions face au PSG, le Bayern Munich a pris la décision de se séparer de Julian Nagelsmann. Le club de la capitale serait indirectement lié à ce coup de tonnerre en Bavière. D'ailleurs, Matthijs de Ligt a avoué qu'il avait été très surpris par cette nouvelle.

Il y a quelques jours, un énorme coup de tonnerre a retenti au Bayern Munich. Le club bavarois, pourtant en lice dans toutes les compétitions, a décidé de se séparer de Julian Nagelsmann. L’entraîneur allemand a été licencié et remplacé par Thomas Tuchel, qui était annoncé dans le viseur du PSG.

Nagelsmann viré après le match retour contre le PSG

D’ailleurs, le club de la capitale serait indirectement responsable de cette révolution inattendue en Bavière. D’après BILD , Julian Nagelsmann aurait eu une altercation virulente avec Sadio Mané après le match retour contre le PSG. Le technicien de 35 ans, intimidé par la réaction du Sénégalais, l’a titularisé lors du match suivant, et cela n’aurait pas plu au Bayern Munich. La direction bavaroise a donc pris la décision de le pousser vers la sortie.

De Ligt n’a rien vu venir