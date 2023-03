Mercato - OM : Un accord a été trouvé pour le transfert de Guendouzi

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Pour sa deuxième saison à l’OM, Matteo Guendouzi connaît sa première période de moins bien. L’international français est moins utilisé par Igor Tudor, ce qui coïncide peut-être avec son faux départ l’hiver dernier. En revanche, Guendouzi et l’OM seraient déjà tombés d’accord pour un transfert lors du prochain mercato estival.

« J’ai lu comme vous les informations dans la presse. Il n’y a pas de conversation entre clubs, on n’a reçu aucune offre. Je ne sais pas si ça discute avec l’entourage du joueur. C’est que de la spéculation ». En janvier dernier, Pablo Longoria était venu tirer au clair le dossier Matteo Guendouzi lors de la conférence de presse de présentation de Ruslan Malinovskyi. Malgré une belle première partie de saison avec l’OM, l’international français aurait pu quitter Marseille pendant le mercato hivernal. Guendouzi intéressait Aston Villa et le recrutement d’Azzedine Ounahi permettait à l’OM de se permettre ce départ.

Matteo Guendouzi a perdu sa place

Finalement, Matteo Guendouzi est resté. Le problème pour l’OM, c’est que l’ancien joueur d’Arsenal n’est plus vraiment dans le coup depuis quelques semaines. Hormis une belle performance contre le PSG en Coupe de France, Guendouzi semble avoir perdu le rythme, lui qui est souvent aligné à un poste très offensif. Depuis l’arrivée de Ruslan Malinovskyi, Matteo Guendouzi joue moins et l’OM va mieux.

Un départ de l’OM déjà programmé cet été