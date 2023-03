Il l’avoue, il a été poussé dehors par les stars du PSG

Arnaud De Kanel

Barré par la concurrence au PSG, Pablo Sarabia prenait la décision de quitter le club de la capitale cet hiver afin de s’engager avec Wolverhampton. Il faut dire que l'Espagnol a eu du nez car tout s'est gâté depuis son départ. Il est d'ailleurs revenu sur son choix en expliquant les raisons de ce dernier.

Avec Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, encore buteur à Brest ce samedi, le PSG dispose d'une force de frappe offensive incomparable. Lorsque vous êtes attaquant à Paris, vous ne pouvez que vous asseoir sur le banc. Hugo Ekitike fait les frais de cette concurrence XXL, Pablo Sarabia les faisait également avant lui. L'international espagnol a vite compris qu'il devait quitter le PSG s'il voulait jouer. C'est pour cette raison qu'il a claqué la porte cet hiver même s'il a apprécié évoluer aux côtés de ce trio.

«C'est très difficile de jouer au PSG vu le niveau des joueurs»

« C'était incroyable de jouer avec Messi, Mbappé et Neymar, et une très bonne expérience, mais pour moi, la chose la plus cruciale est de me sentir important dans l'équipe. Je préfère être dans une autre équipe pour ressentir cette unité, pour en faire partie et être un membre de l'équipe et de la famille, plutôt qu'(au milieu d') une simple collection d'individus. Je n'étais pas heureux de ne pas jouer. C'est très difficile de jouer au PSG vu le niveau des joueurs, alors j'ai pris la décision de venir ici », a déclaré Pablo Sarabia lors d'un entretien accordé au Telegraph . Désormais sous contrat avec Wolverhampton, l'attaquant espagnol savoure son transfert.

«J’avais besoin que l'entraîneur croit en moi»