L’incroyable révélation sur Messi, le PSG peut jubiler

Le feuilleton Lionel Messi continue à prendre un peu plus d'ampleur. Alors que le FC Barcelone semblait hors course pour rapatrier sa légende, la pression du club catalan pour faire revenir Messi se fait de plus en plus forte. Il faut dire que La Pulga tarde à prolonger son contrat proposé par le PSG, laissant place à tous les rêves possibles. Mais la réalité est tout autre puisque économiquement, ce retour pourrait coûter très cher au Barça, voire trop cher.

Lionel Messi, champion du monde en 2022 avec l'Argentine est en fin de contrat avec le PSG en juin 2023. Si le club parisien veut garder sa star, il est obligé de la prolonger même si un départ libre n'est pas à exclure. Mais malheureusement pour le FC Barcelone, même une arrivée libre pourrait être compliquée à gérer niveau financier.

Un trou de 200M€

Faire venir Messi, même libre, ça coûtera cher pour le Barça. D'autant plus que selon Le Parisien , le trou économique du club est estimé à 200M€ qu'il lui faut absolument réussir à résorber pour pouvoir sortir du contrôle de la Ligue. Par ailleurs, les difficultés financières du FC Barcelone l'empêche d'enregistrer le contrat de Gavi, le jeune international espagnol. Pour envisager la venue de Messi, il faudra continuer pour le club catalan de faire des efforts.

Des efforts, mais pas suffisants

Ce n'est pas faute pourtant de la part du Barça d'avoir fait des efforts. Néanmoins, ce n'est toujours pas suffisant pour un club qui a tout de même vendu des joueurs au contrat pharamineux, baisser le salaire de ceux qui sont restés et même résilier certains contrats. On comprend bien que Lionel Messi au FC Barcelone est plus sujet au fantasme et à la rêverie qu'à la réalité. Car pour faire revenir l'idole de la Catalogne, Joan Laporta, le président du Barça devra continuer l'épuration pour assainir les finances.