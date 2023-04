«Nul, minable» : Un joueur de l’OM se fait clasher en direct

La rédaction

L'OM a connu une soirée bien compliquée au Vélodrome vendredi soir en ouverture de la 29ème journée de Ligue 1. A l'image de ses coéquipiers, Jonathan Clauss n'a pas non plus réalisé son meilleur match et c'est plutôt chose courante ces derniers temps. Cela n'a pas échappé à Jonatan MacHardy, très critique avec le latéral.

Le Stade Vélodrome ne réussit plus à l'OM, encore tenu en échec face au Montpellier de Michel Der Zakarian. Le club phocéen a souffert physiquement et n'a pas profité de la trêve internationale pour recharger les batteries. C'est surtout depuis la Coupe du monde que certains olympiens souffrent particulièrement à l'image de Jonathan Clauss, encore décevant vendredi soir. Non-retenu par Didier Deschamps, il a du mal à encaisser ce coup dur. Le latéral n'a pas été épargné dans la presse ce samedi. Plusieurs quotidiens estiment qu'il a été le pire marseillais contre les Montpelliérains. Avis partagé par Jonatan MacHardy sur les ondes de RMC après la rencontre.

L’OM a fait revenir une légende, c’est historique https://t.co/6Cx5XpxIOw pic.twitter.com/6BDQqn47Ny — le10sport (@le10sport) April 1, 2023

«Il est nul à en caguer»

« Clauss est fantomatique depuis la Coupe du monde. Et je suis gentil. Il est nul à en caguer. (...) Clauss a été un peu valdingué à gauche et à droite. On lui demande beaucoup d'efforts et il est cramé. C'est aussi le cas psychologiquement », a confié MacHardy, avant de poursuivre.

«Peut-être qu'il faudrait parfois arrêter de s'entêter dans la gestion»